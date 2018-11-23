В Китае люди заболели новым штаммом гепатита

Медики Гонконга исследуют два случая заболевания людей экзотическим штаммом гепатита, который ранее фиксировался только у крыс

Об этом сообщает Science Alert.

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Медики считают, что один случай можно было бы назвать аномалией, но обнаружение двух пациентов с крысиным штаммом означает, что этот вид гепатита способен передаваться людям.

Сначала медики изучали историю болезни 70-летней женщины, которую госпитализировали в мае 2017 года. Она жаловалась на симптомы, соответствующие человеческой версии гепатита E, а именно – боль в животе, плохой аппетит, снижение веса и головные боли. Она выздоровела.

Но в сентябре 2018 года 56-летнему мужчине диагностировали чисто крысиный штамм гепатита. Когда врачи сопоставили образцы крови 70-летней женщины и вновь прибывшего пациента, то оказалось, что они больны одинаковым штаммом гепатита Е.



Гепатит Е мог передаться через фекалии крыс

Поскольку прямой связи между ними не было, врачи предположили, что болезнь передалась только от крыс.

Самым распространенным путем распространения гепатита является загрязненная фекалиями питьевая вода. Исследователи предполагали, что люди могли что-то съесть со следами крысиного помета или их незаметно укусила крыса. Экскременты грызунов могут незаметно попасть в пищу, особенно в сельской местности.

Власти Гонконга после регистрации этих двух случаев заражения крысиным гепатитом призвали к активизации общественной гигиены и новых мер контроля за грызунами.

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