В Китае официально представили Nokia X6: характеристики и цена новинки

Компания HMD Global сегодня, 16 мая, в Пекине представила новый смартфон Nokia X6. Этот девайс стал первым в линейке практически безрамочных телефонов. Кроме того новинка получила популярный в 2018 году вырез на дисплее и двойную основную камеру.

Дизайн и камера Nokia X6

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Nokia X6 получил большой 5,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19: 9 и разрешением Full HD + (2280 х 1080 точек). В верхней части экрана в небольшом вырезе расположились разговорный динамик, фронтальная камера на 16 Мп (f / 2,0) и различные датчики.

Nokia X6 презентовали в Китае

Задняя панель смартфона прикрыта стеклом. На ней разместились двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.

Производительность Nokia X6

За производительность смартфона отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 636, работающий на частоте до 1,8 ГГц и в паре с интегрированным видеоускорителем Adreno 509. Также устройство имеет 3 модификации: с 4 Гбайтами оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней, с 4 Гбайтами ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти, а топовая версия имеет 6 Гбайт "оперативки" и внутреннее хранилище на 64 Гбайта.

Nokia X6 оборудовали 5,8-дюймовым экраном

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Технические характеристики Nokia X6:

Дисплей: 5,8-дюймовый с разрешением 2280 х 1080 пикселей и соотношением сторон (19: 9), прикрытый Gorilla Glass 3, Процессор: 8-ядерный Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц; Графика: Adreno 509; ОЗП: 4/6 ГБ; Память: 32/64 ГБ, также имеется поддержка microSD-карт до 256 ГБ; Камеры: двойная основная камера с модулями на 16 Мп (f / 2,0) и 5 ​​Мп (монохромный, f / 2,2), 16-мегапиксельная фронтальная камера со светосилой f / 2,0; Аккумулятор: 3060 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0; Сеть: два слота для SIM-карт, поддержка 4G LTE; Разъем зарядного устройства: USB Type-C; Беспроводные технологии: WiFi 802.11 ac + Bluetooth 5, Операционная система: Android 8.1 Oreo с гарантированным обновлением до Android P; Сканер отпечатков пальцев: Есть

Nokia X6 уже доступен для предварительных заказов в Китае

Цена и дата релиза Nokia X6

С сегодняшнего дня Nokia X6 доступен для предварительных заказов в Китае в трех цветовых решениях: черном, темно-синем и серебряном. Цена новинки зависит от объема внутреннего хранилища и оперативной памяти встроенной в смартфон. Так к примеру Nokia X6 с 4 ГБ "оперативки" и 32 ГБ постоянной памяти будет стоить 200 долларов (около 5242 гривен), с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ЗСД – 235 долларов (около 6160 гривен) и топовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ЗСД – 265 долларов (около 6945 гривен).

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Официальный трейлер Nokia X6 – смотрите видео