В Китае официально представили Nokia X6: характеристики и цена новинки
Компания HMD Global сегодня, 16 мая, в Пекине представила новый смартфон Nokia X6. Этот девайс стал первым в линейке практически безрамочных телефонов. Кроме того новинка получила популярный в 2018 году вырез на дисплее и двойную основную камеру.
Дизайн и камера Nokia X6
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Nokia X6 получил большой 5,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19: 9 и разрешением Full HD + (2280 х 1080 точек). В верхней части экрана в небольшом вырезе расположились разговорный динамик, фронтальная камера на 16 Мп (f / 2,0) и различные датчики.
Nokia X6 презентовали в Китае
Задняя панель смартфона прикрыта стеклом. На ней разместились двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев.
Производительность Nokia X6
За производительность смартфона отвечает 8-ядерный процессор Snapdragon 636, работающий на частоте до 1,8 ГГц и в паре с интегрированным видеоускорителем Adreno 509. Также устройство имеет 3 модификации: с 4 Гбайтами оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней, с 4 Гбайтами ОЗУ и 64 Гбайт встроенной памяти, а топовая версия имеет 6 Гбайт "оперативки" и внутреннее хранилище на 64 Гбайта.
Nokia X6 оборудовали 5,8-дюймовым экраном
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Технические характеристики Nokia X6:
- Дисплей: 5,8-дюймовый с разрешением 2280 х 1080 пикселей и соотношением сторон (19: 9), прикрытый Gorilla Glass 3,
- Процессор: 8-ядерный Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц;
- Графика: Adreno 509;
- ОЗП: 4/6 ГБ;
- Память: 32/64 ГБ, также имеется поддержка microSD-карт до 256 ГБ;
- Камеры: двойная основная камера с модулями на 16 Мп (f / 2,0) и 5 Мп (монохромный, f / 2,2), 16-мегапиксельная фронтальная камера со светосилой f / 2,0;
- Аккумулятор: 3060 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0;
- Сеть: два слота для SIM-карт, поддержка 4G LTE;
- Разъем зарядного устройства: USB Type-C;
- Беспроводные технологии: WiFi 802.11 ac + Bluetooth 5,
- Операционная система: Android 8.1 Oreo с гарантированным обновлением до Android P;
- Сканер отпечатков пальцев: Есть
Nokia X6 уже доступен для предварительных заказов в Китае
Цена и дата релиза Nokia X6
С сегодняшнего дня Nokia X6 доступен для предварительных заказов в Китае в трех цветовых решениях: черном, темно-синем и серебряном. Цена новинки зависит от объема внутреннего хранилища и оперативной памяти встроенной в смартфон. Так к примеру Nokia X6 с 4 ГБ "оперативки" и 32 ГБ постоянной памяти будет стоить 200 долларов (около 5242 гривен), с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ЗСД – 235 долларов (около 6160 гривен) и топовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ЗСД – 265 долларов (около 6945 гривен).
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Официальный трейлер Nokia X6 – смотрите видео