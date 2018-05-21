В Китае официально представили Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики и цена

Около месяца назад в сети появились слухи о новом смартфоне Samsung с дизайном в стиле Galaxy S8, однако с характеристиками среднего уровня. Эксперты строили догадки, что новинка появится на рынках под названием Galaxy S8 Lite, однако корейская компания выпустит несколько принципиально другое.

Об этом сообщает gsmarena.

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Судя по приглашениям, которые Samsung разослала на презентацию новинки в Китае, она получит название Galaxy S Light Luxury. Презентация устройства состоялась сегодня, 21 мая.

Основные характеристики Samsung Galaxy S Light Luxury

Устройство получило 5,8-дюймовый экран Infinity Display на базе панели Super AMOLED с разрешением 2220 х 1080 точек и соотношением сторон 18,5: 9. Также смартфон оснастили процессором Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

В Китае состоялась презентация Samsung Galaxy S Light Luxury

На задней панели смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury расположена одиночная камера на базе 16-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1,7 и вспышкой. Оптической системы стабилизации изображения здесь нет. Камера способна записывать видео с разрешением 4K с частотой 30 кадров в секунду. Сканер отпечатков пальцев расположен справа от объектива камеры. В прошлом году такое размещение сканера в Galaxy S8 вызвало критику у пользователей, поэтому в модели Galaxy S9 его переместили под камеру. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная фронтальная камера и объектив с диафрагмой f/1,7.

Samsung Galaxy S Light Luxury поддерживает беспроводную зарядку

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В смартфоне Samsung Galaxy S Light Luxury используется батарея емкостью 3 тысячи миллиампер часов. Зарядить смартфон можно через порт USB-C, а также он поддерживает беспроводную зарядку. Корпус новинки изготовлен по стандарту IP68. Дополнительно сообщается о наличии сканера радужной оболочки глаза и выделенной кнопки для активации виртуального ассистента Bixby. Работать Galaxy S Light Luxury будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy S Light Luxury защищен по стандарту IP68

Цена Samsung Galaxy S Light Luxury

Пока смартфон Samsung Galaxy S Light Luxury поступит в продажу только в Китае с предустановленными программами для местного рынка. Цена новинки составляет 625 долларов (около 16 340 гривен).

Обзор Samsung Galaxy S Light Luxury – смотрите видео