18:26
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

В Китае официально представили Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики и цена

63 Читати новину українською
Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики, цена
Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики, цена / Фото из свободных источников

Около месяца назад в сети появились слухи о новом смартфоне Samsung с дизайном в стиле Galaxy S8, однако с характеристиками среднего уровня. Эксперты строили догадки, что новинка появится на рынках под названием Galaxy S8 Lite, однако корейская компания выпустит несколько принципиально другое.

Об этом сообщает gsmarena.

Читайте также: Samsung показала Galaxy S10 за год до его официального анонса

Судя по приглашениям, которые Samsung разослала на презентацию новинки в Китае, она получит название Galaxy S Light Luxury. Презентация устройства состоялась сегодня, 21 мая.

Основные характеристики Samsung Galaxy S Light Luxury

Устройство получило 5,8-дюймовый экран Infinity Display на базе панели Super AMOLED с разрешением 2220 х 1080 точек и соотношением сторон 18,5: 9. Также смартфон оснастили процессором Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Samsung Galaxy S Light Luxury

В Китае состоялась презентация Samsung Galaxy S Light Luxury

На задней панели смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury расположена одиночная камера на базе 16-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1,7 и вспышкой. Оптической системы стабилизации изображения здесь нет. Камера способна записывать видео с разрешением 4K с частотой 30 кадров в секунду. Сканер отпечатков пальцев расположен справа от объектива камеры. В прошлом году такое размещение сканера в Galaxy S8 вызвало критику у пользователей, поэтому в модели Galaxy S9 его переместили под камеру. На лицевой панели имеется 8-мегапиксельная фронтальная камера и объектив с диафрагмой f/1,7.

Samsung Galaxy S Light Luxury

Samsung Galaxy S Light Luxury поддерживает беспроводную зарядку

Читайте также: В сети появились фото еще не анонсированного Google Pixel 3

В смартфоне Samsung Galaxy S Light Luxury используется батарея емкостью 3 тысячи миллиампер часов. Зарядить смартфон можно через порт USB-C, а также он поддерживает беспроводную зарядку. Корпус новинки изготовлен по стандарту IP68. Дополнительно сообщается о наличии сканера радужной оболочки глаза и выделенной кнопки для активации виртуального ассистента Bixby. Работать Galaxy S Light Luxury будет под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy S Light Luxury

Samsung Galaxy S Light Luxury защищен по стандарту IP68

Цена Samsung Galaxy S Light Luxury

Пока смартфон Samsung Galaxy S Light Luxury поступит в продажу только в Китае с предустановленными программами для местного рынка. Цена новинки составляет 625 долларов (около 16 340 гривен).

Обзор Samsung Galaxy S Light Luxury – смотрите видео

 

Теги: Техно Смартфоны Цены Китай Samsung
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
сегодня, 17:00 Чорний ринок української книги: чим небезпечний Дугін made in Ukraine
Петро Охотін 222
Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
сегодня, 16:02 Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет
Інна Жолобович 731
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 1507
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 1058
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук