В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото

В горном ландшафтном парке Батайшань в китайской провинции Сычуань открыли самый высокий в стране стеклянный мост для пешеходов.

Об этом сообщает China Daily на своей странице в Twitter.

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"Батайский горный стеклянный мост, самый высокий в Китае, открыли недавно в Дачжоу в китайской провинции Сычуань", – говорится в сообщении.

Мост построили на высоте почти 1980 метров над уровнем моря, а от прозрачного настила до земли – 186 метров, что равно высоте 66-этажного здания. Длина этого сооружения составляет 198 метров, а ширина – 2,5 метра. Стоимость конструкции обошлось Китаю в 1,5 миллиона долларов.

У стеклянного моста полностью прозрачный пол, благодаря чему создается иллюзия, что человек в воздухе над пропастью.

Отмечается, что он способен выдерживать одновременно до 2 тысяч человек одновременно, но в целях безопасности на него не пускают более 500 человек.



В Китае построили самый высокий стеклянный мост в стране



Китайцы открыли для посетителей самый высокий стеклянный мост