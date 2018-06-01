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В Китае отменят ограничение на рождаемость

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В Китае планируют снять все ограничения по рождаемости
В Китае планируют снять все ограничения по рождаемости / dialog-gc

В Китае планируют снять все ограничения по рождаемости. Государственный совет КНР заказал исследование относительно возможных последствий такого решения, и если выводы будут положительными, семьям разрешат иметь любое количество детей.

Таким образом, программа "одна семья – один ребенок", действующая в Поднебесной, может быть приостановлена, цитирует информацию Bloomberg в статье для 24 канала Натальи Лебедь.

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Напомним, что в КНР пытались запрещать семьям иметь много детей несколько раз, но эффективной стала только кампания "Одна семья – один ребенок", провозглашенная в 1979 году одновременно с началом реформ Дэн Сяопина. В результате среднее количество детей, которых в течение жизни рожала женщина, сократилась с 5,8 до 1,8. Добиться такого результата удалось только благодаря внедрению очень жестких мер со стороны власти.

По данным китайской статистики, государственная политика не позволила родиться примерно 400 миллионам человек. Правда, благодаря снижению смертности в Китае и до сих пор наблюдается естественный прирост населения на уровне 0,6% в год. По состоянию на 2017 год население КНР составило 1,380 млрд человек, что на 40 млн больше, чем по результатам переписи 2010 года.

И с недавних пор власти Китая начало беспокоить преобладание населения пожилого возраста. В прошлом году Госсовет КНР опубликовал прогноз, согласно которому к 2030 году люди старше 60 лет могут составить 30% населения (против 13% в 2010-м).

Другое негативное следствие политики "одна семья – один ребенок" заключается в доминировании мужского населения. Многие семьи решились на прерывание беременности, когда узнавали, что должна родиться девочка. В результате китайских мужчин молодого возраста на 30 миллионов больше чем женщин.

Начиная с 2016 года, в Китае начала происходить определенная либерализация. В силу вступил закон, согласно которому любая семья имеет право завести двоих детей. С помощью такой меры власти рассчитывают на дополнительные 3 миллионов рождений ежегодно.

Подробнее читайте в публикации: Китайцам негде жить, или станет Ли Москва столицей Поднебесной?

Теги: Новости политики Дети Китай
Источник: 24 Канал
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