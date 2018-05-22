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В Китае планируют отменить запрет на количество детей в семье

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В Китае планируют отменить запрет на количество детей в семье
В Китае планируют отменить запрет на количество детей в семье / 5.ua

Ограничение "одна семья – один ребенок" могут полностью отменить из-за ряда причин.

Об этом сообщил сайт "Bloomberg".

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Правительство Китая пообещало принять соответствующее решение до конца 2018 года. Там отметили, что таким образом страна будет бороться с проблемой старения населения, а также с критикой со стороны международных правительств.

Снятие ограничений рождаемости не обязательно приведет к детскому буму, поэтому, вероятно, это спекулятивная торговля, которая продлится недолго,
– сказал стратег из Шанхая China-based Central China Securities Co Чжан Ган.

Напомним, что политика лимита рождаемости "одна семья – один ребенок" была введена в КНР еще в 1979 году, когда государство оказалось перед угрозой так называемого демографического взрыва. А позже супругам разрешили иметь в семьях двух детей – этот закон вступил в силу с января 2016 года.

Теги: Новости политики Дети Китай
Источник: 24 Канал
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