В Китае подготовили очередную партию медицинских средств: что Украина уже получила
В Китае подготовили уже 4 партию гуманитарной помощи для Украины. В предыдущие три Украина получила сотни тысяч средств личной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое.
О подготовке четвертой партии медицинского груза сообщили в посольстве Украины в Китае.
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В этой партии в Украину привезут более 100 кубических метров средств медицинской защиты для граждан Украины. К сожалению, пока не известно, что именно они включают и в каком количестве.
Еще одну партию помощи Украине подготовило МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии. Украине доставят ПЦР-тесты на коронавирус.
Предыдущие гуманитарные грузы из Китая:
- защитные маски – более 2,8 миллиона штук (за грузовыми рейсами – 1 миллион + 1,8 миллиона + неизвестно);
- защитные костюмы – минимум 35 тысяч (неизвестно + 35 тысяч + неизвестно, предположительно 0);
- другие средства защиты (перчатки, очки и др) – 350 тысяч (10 тысяч + 300 тысяч + 40 тысяч);
- ПЦР-тесты на коронавирус – более 100 тысяч (500 единиц + 0 + 100 тысяч);
- экспресс-тесты – по меньшей мере 250 тысяч (250 тысяч + неизвестно);
- аппараты искусственной вентиляции легких – минимум 10 (10 единиц + 0 + неизвестно).
Гуманитарные грузы из других стран
Южная Корея:
- ПЦР-тесты – 100 тысяч;
- экспресс-тесты – вероятно еще 150 тысяч (по словам Андрея Ермака, сам ОПУ сообщал лишь о ПЦР-тесты).
Какую еще помощь Украина ожидает?Прежде всего Украина ожидает финансовую помощь от МВФ. Для этого даже были одобрены два законопроекта – "антиколомойский" и "о рынке земли". По разным оценкам, Валютный фонд может предоставить Украине до 10 миллиардов долларов.
Кроме того, Украина ожидает и продолжить получать гуманитарные грузы. Для этого, например, с Китаем было договорено о так называемом воздушном мосте. Он предусматривает, что китайская помощь будет поступать в Украину ежедневно.
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