В Китае появились военные дроны, похожие на голубей

В Китае разработали военные дроны, которые выглядят, как голуби и имитируют поведение этих птиц.

Это может походить на научную фантастику, однако дроны-голуби, разработанные в Китае, выглядят очень реалистичными, передает South China Morning.

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Отмечается, что Китай может незаметно использовать таких птичек для отслеживания в различных странах мира.

По мнению источников издания, создатели дронов уже провели более 2 тысяч тестовых полетов на границе с Монголией, Россией, Казахстаном, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут несколько тысяч мусульман.

Дроны "Dove" ("Голубь" – 24 канал) могут имитировать движения птичьего крыла, плавно набирать высоту, а также делать резкие движения в воздухе. Кроме того, они способны летать группами, похожими на стаи, а также скрыться от людских глаз и военных радаров.

Известно, что "Dove" оснащен камерой, спутниковой связью и GPS-датчиком.

Как сообщают СМИ, дроны уже могут использовать для слежки за гражданами в Китае, в будущем же они могут быть привлечены к выполнению различных военных задач.