В Китае построили небоскреб с водопадом: впечатляющие фото и видео здания

В китайском городе Гуйян появился необычный небоскреб. На одной из его стен создали зрелищный 108-метровый водопад с каскадом.

Дом называется Liebian Building и к своей необычной архитектире уже успел привлечь внимание многих людей, передает Metro.

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Отмечается, что здание спроектировано компанией "Guizhou Ludiya Property Management".

Вода, которая составляет огромный поток на фасаде здания, происходит от переработанной водопроводной или дождевой воды. В нашем корпусе есть четырехэтажное подземное хранилище для хранения воды и водоотведения, с которой жидкость перекачивается и перерабатывается,

– рассказал представитель компании.

По его словам, цена за электроэнергию для включенного водопада в час составляет 800 юаней (то есть, – 118 долларов США), поэтому его запускают только по случаю больших праздников.



Увлекательное зрелище: водопад на здании в Китае



Во время таких дней водопад включают ненадолго: в среднем – на 20 – 30 минут.



Впечатляющий водопад на небоскребе в Китае



Смотрите впечатляющее видео с китайским небоскребом: