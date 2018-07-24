В Китае построили небоскреб с водопадом: впечатляющие фото и видео здания
В китайском городе Гуйян появился необычный небоскреб. На одной из его стен создали зрелищный 108-метровый водопад с каскадом.
Дом называется Liebian Building и к своей необычной архитектире уже успел привлечь внимание многих людей, передает Metro.
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Отмечается, что здание спроектировано компанией "Guizhou Ludiya Property Management".
Вода, которая составляет огромный поток на фасаде здания, происходит от переработанной водопроводной или дождевой воды. В нашем корпусе есть четырехэтажное подземное хранилище для хранения воды и водоотведения, с которой жидкость перекачивается и перерабатывается,
– рассказал представитель компании.
По его словам, цена за электроэнергию для включенного водопада в час составляет 800 юаней (то есть, – 118 долларов США), поэтому его запускают только по случаю больших праздников.
Увлекательное зрелище: водопад на здании в Китае
Во время таких дней водопад включают ненадолго: в среднем – на 20 – 30 минут.
Впечатляющий водопад на небоскребе в Китае
Смотрите впечатляющее видео с китайским небоскребом: