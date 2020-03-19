В Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино пока местные самоизолировались: фото
В китайской провинции Юньнань стадо слонов, воспользовавшись самоизоляцией людей из-за Covid-19, ворвались в село и выпили все вино.
На самом деле животные забрели туда, потому что искали кукурузу и другие продукты, чтобы поживиться. Впрочем, натолкнувшись на вино, выпили его все. О курьезной ситуации пишет Epicalyptic.
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Слоны выпили 30 литров кукурузного вина и так напились, что уснули в соседнем чайном саду.
В Китае слоны ворвались в село и выпили вино пока люди были на самоизоляции / Фото Epicalyptic
Забавные фото с животными теперь гуляют по сети. На кадрах видно, как животные прилегли отдохнуть, вдоволь нагулявшись по китайской деревне.
В соцсетях люди шутят, что слоны, которые уснули выглядят счастливыми.
Напившись, животные прилегли отдохнуть / Фото Epicalyptic
Провинция Юнтнань в Китае: карта