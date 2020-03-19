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      В Китае слоны забрели в деревню и выпили все вино пока местные самоизолировались: фото

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      В китайской провинции Юньнань стадо слонов, воспользовавшись самоизоляцией людей из-за Covid-19, ворвались в село и выпили все вино.

      На самом деле животные забрели туда, потому что искали кукурузу и другие продукты, чтобы поживиться. Впрочем, натолкнувшись на вино, выпили его все. О курьезной ситуации пишет Epicalyptic.

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      Слоны выпили 30 литров кукурузного вина и так напились, что уснули в соседнем чайном саду.


      В Китае слоны ворвались в село и выпили вино пока люди были на самоизоляции / Фото Epicalyptic

      Забавные фото с животными теперь гуляют по сети. На кадрах видно, как животные прилегли отдохнуть, вдоволь нагулявшись по китайской деревне.

      В соцсетях люди шутят, что слоны, которые уснули выглядят счастливыми.


      Напившись, животные прилегли отдохнуть / Фото Epicalyptic

      Провинция Юнтнань в Китае: карта

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Китай Мир животных Курьезные новости
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