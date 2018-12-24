В Китае сотни людей превратили кипяток в снег: фото и видео уникального флешмоба
В городе Мохэ, который расположен в самой отдаленной точке на севере Китая, прошли зимние забавы. Там сотни участников флешмоба выплеснули в воздух кипяток, который мгновенно превратился в снег.
В этом нет ничего удивительного, ведь в Мохэ температура воздуха зимой почти постоянно держится около отметки 30 градусов мороза, передает ТСН.
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Около тысячи людей одновременно вылили в воздух горячую воду, которая мгновенно превратилась в снег.
Такое возможно благодаря низкой температуре.
Флешмоб в Китае
Известно, что в Мохэ ночи длятся до 17 часов, поэтому местных и туристов развлекают световыми шоу. Так, к Новому году в городе открылся парк ледяных скульптур, которые изнутри подсвечены разноцветной иллюминацией.
Смотрите видео: в Китае сотни людей провели уникальный флешмоб