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В Китае тестируют разработку, которая поможет распознавать "прилежных" учеников

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Новая функция распознавания лиц учеников
Новая функция распознавания лиц учеников / Фото из открытых источников

В одной из школ китайского города Ханчжоу установили экспериментальную систему, которая позволяет руководству школы следить за тем, насколько сосредоточены ученики на уроках.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Новая система пока установлена только в одном классе, однако до лета 2018 года руководство учебного заведения намерено установить ее во всех кабинетах. Новая разработка состоит из трех камер и доски, которые могут определить настроение человека по выражению лица.

Особенность такого изобретения в том, что учитель получает уведомление, в котором указывается, кто из присутствующих заскучал на уроке или его не слушает.

По мнению руководства школы, такая система никак не нарушает личную жизнь школьников. Однако ученики несколько смущены таким нововведением.

Раньше на уроках, которые мне не нравятся, я мог лениться или даже поспать. Теперь я не могу так делать, ведь знаю, что за мной постоянно следят,
– признался один из учеников.

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Стоит отметить, что новая система классифицирует учащихся на ряд групп – перспективных, которые редко отвлекаются, и особ с низким старанием.

Теги: Техно Дети Китай Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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