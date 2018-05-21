В Китае тестируют разработку, которая поможет распознавать "прилежных" учеников

В одной из школ китайского города Ханчжоу установили экспериментальную систему, которая позволяет руководству школы следить за тем, насколько сосредоточены ученики на уроках.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Новая система пока установлена только в одном классе, однако до лета 2018 года руководство учебного заведения намерено установить ее во всех кабинетах. Новая разработка состоит из трех камер и доски, которые могут определить настроение человека по выражению лица.

Особенность такого изобретения в том, что учитель получает уведомление, в котором указывается, кто из присутствующих заскучал на уроке или его не слушает.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8 — People's Daily,China (@PDChina) 16 травня 2018 р.

По мнению руководства школы, такая система никак не нарушает личную жизнь школьников. Однако ученики несколько смущены таким нововведением.

Раньше на уроках, которые мне не нравятся, я мог лениться или даже поспать. Теперь я не могу так делать, ведь знаю, что за мной постоянно следят,

– признался один из учеников.

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Стоит отметить, что новая система классифицирует учащихся на ряд групп – перспективных, которые редко отвлекаются, и особ с низким старанием.