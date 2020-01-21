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      В Китае за коррупцию экс-главу Интерпола приговорили к 13 годам: детали дела

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      Мэна Хунвэя приговорили к 13 годам тюрьмы за коррупцию / фото: Интерпол

      Китайский суд во вторник, 21 января, вынес решение по делу о коррупции Мэна Хунвэя. Китайского чиновника и бывшего главу Интерпола приговорили к 13 годам 6 месяцам тюрьмы.

      Суд признал Хунвэя виновным в том, что он взял взятку в размере 2 миллионов долларов, сообщает DW.

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      Кроме тюрьмы, бывшего главу международной полиции обязали выплатить штраф на сумму 14 миллионов юаней – в конвертации около 290 тысяч долларов.

      Кто такой Мэн Хунвэй

      Мэн Хунвэй – китайский политик, чиновник и полисмен. В Китае занимал должности заместителя министра общественной безопасности, а также возглавлял береговую охрану государства.

      С 2016 по 2018 годы возглавлял Интерпол. В общем у 67-летнего Хунвэя более 40 лет опыта работы в сферах уголовного правосудия и полицейской деятельности.

      Что такое Интерпол?Интерпол – международная уголовная полиция. Организация, которая занимается сотрудничеством правоохранителей из разных стран для розыска и задержания опасных преступников.

      Дело Мэна Хунвэя: кратко

      Мэн бесследно изчез в октябре 2018 года во время визита в Китай из Франции, где базируется Интерпол. Его исключили из Коммунистической партии Китая и обвинили во взяточничестве.

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      Китайские правоохранители обвиняют Хунвэя в том, что за 2 миллиона долларов незаконно помогал компании по кибербезопасности получить контакты в китайском правительстве.

      Жена китайского чиновника утверждает, что дело против ее мужа политически мотивировано. За шесть лет правления китайского лидера Си Цзиньпина там осудили более миллиона чиновников.

      Сам Цзиньпин утверждает, что таким образом пытается побороть коррупцию в государственных структурах, а его за это обвиняют в политических расправах с оппонентами.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Коррупция Интерпол Китай
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