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В Китае заблокировали сайт телеканала, потому что телеведущий сравнил лидера КНР с Винни Пухом

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В Китае заблокировали сайт телеканала НВО, потому что телеведущий сравнил лидера КНР с Винни Пухом
В Китае заблокировали сайт телеканала НВО, потому что телеведущий сравнил лидера КНР с Винни Пухом / Фото из соцсетей

Сайт телеканала HBO заблокировали китайские власти. Причина такого решения – шутки телеведущего программы Last Week Tonight Джона Оливера. Он пошутил о сходстве председателя КНР Си Цзиньпина с Винни Пухом.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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Также с китайской социальной сети Weibo удалили все материалы об Оливере и его шоу. Если же пользователь попытается опубликовать пост с упоминанием фамилии ведущего, то на экране появится сообщение "Незаконный контент!".

Отмечается, что сравнения Си Цзиньпина с Винни Пухом стали популярными еще в 2013 году – после обнародования фото со встречи Си Цзиньпина и Барака Обамы. Фотография стала вирусной, ведь кадр на ней напоминал кадр из мультфильма.

 

Теги: Китай Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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