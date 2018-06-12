В Китае заработает самый длинный высокоскоростной поезд в мире: появились фото

Начиная с 1 июля в Китае официально будет работать самый длинный высокоскоростной поезд в мире Fuxing ("Фусин").

Об этом сообщает китайский телеканал CGTN на своей странице в Facebook.

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"С 1 июля в Китае официально заработает "Фусин" – самый длинный высокоскоростной поезд в мире. Каждый день 3 новых поезда будут осуществлять рейсы между Пекином и Шанхаем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд будет развивать скорость до 350 км/ч и будет состоять из 16 вагонов, общая длина которых составляет 414,26 м.

Ранее сообщалось, что поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.