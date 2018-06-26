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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

В китайской провинции появились дорожки для людей с зависимостью от смартфонов

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В китайской провинции появились дорожки для людей с зависимостью от смартфонов
В китайской провинции появились дорожки для людей с зависимостью от смартфонов / Фото из открытых источников

Многие пользователи слишком много времени проводят за своими смартфонами, тем самым создавая неудобства окружающим и даже создавая угрозу для их жизни. Для людей, которые очень увлечены своими гаджетами, в китайском городе Сиань появилась специальная полоса, которая получила название Yanta Road.

Об этом сообщает 4pda.

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Инициатором создания полосы для пользователей смартфонов стал местный торговый центр. Дорога тянется на 100 метров и имеет ширину 80 сантиметров, чего вполне достаточно для движения людей, уставившихся в экраны. Дорожка окрашена в разные цвета и обозначена разными надписями.

Доріжка для людей із залежністю від смартфонів
Дорожка для людей с зависимостью от смартфонов

Интересно, что основная часть тротуара имеет знаки с перечеркнутым смартфоном. Таким образом персонал торгового центра решил обезопасить невнимательных пользователей смартфонов от выезжающих на тротуар автомобилей.

Стоит отметить, что подобные дорожки для людей со смартфонами начали появляться по всему миру еще в 2014 году.

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Теги: Техно Китай Смартфоны
Источник: 24 Канал
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