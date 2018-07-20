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В Китае представили новый безрамочный смартфон Nokia 6.1 Plus: цена приятно удивляет

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Nokia 6.1 Plus: обзор, харастеристики, цена
Nokia 6.1 Plus: обзор, харастеристики, цена / Скриншот из видео

Компания HMD Global лишь несколько дней назад представила смартфон Nokia X5 и почти сразу анонсировала новый безрамочный гаджет – Nokia 6.1 Plus. Международную версию модели X6, предназначенную для продажи за пределами китайского рынка, продемонстрировали сегодня, 20 июля, на презентации компании.

Об этом сообщает Slash Gear.

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Основные характеристики Nokia 6.1 Plus

Глобальный вариант смартфона получил некоторые отличия от китайской модели. В первую очередь, изменения касаются операционной системы – новинка функционирует на базе чистого Android. Для пользователей это означает отсутствие установленного софта и расширенный срок получения обновлений ОС. Кроме того, устройство будет доступно в единственной модификации с 4/64 ГБ памяти.

Nokia 6.1 Plus

HMD Global выпустила международную версию смартфона Nokia X6

В остальном аппарат идентичен Nokia X6 и оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с "монобровью", соотношением сторон 19: 9 и разрешением Full HD + (2160x1080 точек). Под "капотом" новинки разместился 8-ядерный процессор Snapdragon 636, работающий на частоте до 1,8 ГГц в паре с видеоускорителем Adreno 509.

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus имеет сдвоенный модуль основной камеры

Как и Nokia X6, модификация 6.1 Plus получила двойной модуль основной камеры с разрешением 16 + 5 мегапикселей, и фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Емкость несъемного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составляет 3060 миллиампер часов.

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.1 Plus будет доступен в двух цветах

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Цена и дата релиза Nokia 6.1 Plus

Смартфон будет поставляться в черном и белом цветах корпуса, старт продаж глобальной версии намечен на 24 июля. Первыми Nokia 6.1 Plus получат жители Гонконга, розничная цена новинки составит примерно 290 долларов (около 7677).

Презентация Nokia 6.1 Plus – смотрите видео

 

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Теги: Техно Обзоры Китай Цены Nokia Смартфоны
Источник: 24 Канал
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