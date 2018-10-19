В клетчатой рубашке и брюках: королева Испании продемонстрировала деловой образ
Супруга испанского короля Филиппа VI Летиция является настоящей иконой стиля в Испании. Каждый выход королевы поражает стилем и элегантностью.
Так накануне вручения премии Принцессы Астурийской королева Летиция встретилась с молодыми кинематографистами. Вместе с ней вышел известный американский режиссер Мартин Скорсезе.
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Для выхода испанская королева надела черные брюки и клетчатую рубашку с поясом на талии. Она дополнила свой образ классическими черными туфлями на высоких каблуках и такого же тона клатчем с металлическими заклепками.
Летиция собрала волосы и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.
Королева Летиция / Getty
Королева Летиция / Getty
Королева Летиция / Getty
Королева Летиция / Getty