В клетчатой рубашке и брюках: королева Испании продемонстрировала деловой образ

Супруга испанского короля Филиппа VI Летиция является настоящей иконой стиля в Испании. Каждый выход королевы поражает стилем и элегантностью.

Так накануне вручения премии Принцессы Астурийской королева Летиция встретилась с молодыми кинематографистами. Вместе с ней вышел известный американский режиссер Мартин Скорсезе.

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Для выхода испанская королева надела черные брюки и клетчатую рубашку с поясом на талии. Она дополнила свой образ классическими черными туфлями на высоких каблуках и такого же тона клатчем с металлическими заклепками.

Летиция собрала волосы и сделала дневной макияж с акцентом на глаза.



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty



Королева Летиция / Getty