В клипе Оли Поляковой снялись ее мама и дочери: видео

По случаю 8 марта певица Оля Полякова представила клип на песню "Мама", в котором снялись ее мама и дочери.

Сюрпризом для поклонников Оли Поляковой стал ее новый образ, ведь в песнях и клипах, на концертах и ​​телешоу они привыкли видеть певицу в образе эпатажной, яркой и эмоциональной блондинки.

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В новом видео певица появилась в образе нежной и заботливой матери. Стоит отметить, что в клипе Поляковой впервые снялись сразу три поколения женщин. И если старшая дочь певицы Маша уже снималась в трех работах известной мамы, то для младшей Алисы съемки в новом видео – дебют.

Смотрите клип на песню "Мама" Оли Поляковой:

Напомним, недавно Оля Полякова снялась в украинской эротической комедии "Свингеры". Лента получила неоднозначные отзывы у зрителей.