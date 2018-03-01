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В клипе Пономарева снялась известная российская актриса

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В клипе известного украинского певца снялась российская актриса
В клипе известного украинского певца снялась российская актриса / Фото из открытых источников

Народный артист Украины Александр Пономарев выпустил клип на танцевальный трек "Найкраща", в котором главную роль сыграла российская актриса Евгения Лоза.

Об этом сообщает ТСН.

По сюжету в клипе на песню "Найкраща" Александр Пономарев выступает в роли мужчины, который в кафе влюбляется в официантку, роль какой сыграла российская актриса Евгения Лоза.

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В клипе появляется еще один посетитель кафе, который в конце делает предложение главной героини — официантке Евгении Лозе.

Это видео у меня вызывает послевкусие, романтическое воспоминание, как это снималось, как это было,
— рассказал Александр.

У кліпі Пономалова знялась відома російська акторка Євгенія Лоза​

В клипе Александра Пономарева снялась известная российская актриса Евгения Лоза

Он добавил, что отраженная в клипе история имеет отголосок его личной жизни.

"На мой взгляд, существует проблема, когда девушка любит не человека, а его состояния. В этом клипе я проверял эту девушку и она оказалась настоящей", — добавил Пономарев.

Как известно, россиянка Евгения Лоза сыграла в таких известных кинолентах и телесериалах, как "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Золушка.ru" и др.

В клипе Александра Пономарева снялась известная российская актриса Евгения Лоза — видео

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Музыка
Источник: 24 Канал
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