В клипе Пономарева снялась известная российская актриса

Народный артист Украины Александр Пономарев выпустил клип на танцевальный трек "Найкраща", в котором главную роль сыграла российская актриса Евгения Лоза.

Об этом сообщает ТСН.

По сюжету в клипе на песню "Найкраща" Александр Пономарев выступает в роли мужчины, который в кафе влюбляется в официантку, роль какой сыграла российская актриса Евгения Лоза.

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В клипе появляется еще один посетитель кафе, который в конце делает предложение главной героини — официантке Евгении Лозе.

Это видео у меня вызывает послевкусие, романтическое воспоминание, как это снималось, как это было,

— рассказал Александр.

В клипе Александра Пономарева снялась известная российская актриса Евгения Лоза

Он добавил, что отраженная в клипе история имеет отголосок его личной жизни.

"На мой взгляд, существует проблема, когда девушка любит не человека, а его состояния. В этом клипе я проверял эту девушку и она оказалась настоящей", — добавил Пономарев.

Как известно, россиянка Евгения Лоза сыграла в таких известных кинолентах и телесериалах, как "Марш Турецкого", "Каменская-3", "Золушка.ru" и др.

В клипе Александра Пономарева снялась известная российская актриса Евгения Лоза — видео