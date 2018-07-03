В колонии в оккупированной Луганской области умерли двое заключенных из-за отравления газами

Двое заключенных погибли в колонии №19, которая находится в городе Красный Луч в оккупированной территории Луганской области. По предварительной информации у обоих заключенных наступило отравление газами или парами. Администрация колонии приказала им чистить канализацию рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии. Заключенные были моложе 25 лет.

Об этом сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.

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По его словам смертельный инцидент произошел в понедельник, 2 июля.

Вчера днем, в колонии № 19 (г. Красный Луч, неподконтрольна территория), произошел групповой смертельный случай. При выполнении работ погибли двое заключенных,

– написал он.

Позже на странице представителя омбудсмена появилось сообщение, что по предварительной информации, администрация колонии приказала заключенным осуществить работы по чистке канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии. При этом, заключенные работали у отстойника без специальных средств защиты.

В процессе работы, у обоих заключенных наступило отравление ядовитыми газами или парами. Один из заключенных упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС" "ЛНР" проводили мероприятия по изъятию тела заключенного,

– написал Лисянский.