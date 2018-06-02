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В Колумбии на вечеринке застрелили молодого футболиста

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В Колумбии застрелили футболиста Алехандро Пеньярандо
В Колумбии застрелили футболиста Алехандро Пеньярандо / Фото из открытых источников

1 июня в колумбийском городе Кали расстреляли 24-летнего нападающего местного футбольного клуба "Кортулуа" Алехандро Пеньярандо.

Как сообщается в Twitter, спортсмена убили прямо во время вечеринки, которая проходила в доме другого футболиста – Алексиса Борхи.

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В частности, неизвестный сделал несколько выстрелов, которые стали смертельными для Пеньяранди. Во время нападения был также ранен партнер убитого по команде – полузащитник Хейссен Искьердо, которого доставили в больницу.

По информации полиции, убийца пришел на вечеринку игроков, чтобы выяснить отношения с погибшим из-за девушки.

Правоохранители квалифицируют это убийство как преднамеренное.

Отметим, Алехандро Пеньяранда начал карьеру в "Атлетико Насьональ". В 2014 году он перешел в "Америку". За "Кортулуа" нападающий выступал на правах аренды.

 

Теги: Новости спорта Криминальные новости Жертвы Колумбия
Источник: 24 Канал
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