В Колумбии начались президентские выборы: их результаты могут разрушить мир в стране

27 мая в Колумбии начались президентские выборы. От их результата зависит, следует ли ожидать стране мирного неба в ближайшем будущем.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что это первые выборы президента, которые происходят после подписания мирного соглашения с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). На них избиратели должны избрать преемника президента Хуана Мануэля Сантоса, который в 2016 году получил Нобелевскую премию мира за урегулирование этого пятидесятилетнего конфликта.

Ведущим кандидатом на этих выборах считают Ивана Дуке от правой партии "Демократический центр". Он – противник нынешней мирного соглашения с FARC. В частности, Дуке хочет отправить в тюрьму бывших повстанцев за военные преступления.

Вторым по популярности кандидатом на выборах в Колумбии является экс-мэр столицы страны Боготы Густаво Петро. Ранее он был членом повстанческого движения М-19, которое в 1985 году захватило здание дворца правосудия в Боготе. Петро обещает пересмотреть экономическую политику Колумбии с тем, чтобы перераспределить доходы от богатых к бедным.

Кроме этих двух кандидатов за кресло президента Колумбии также соревнуются самовыдвиженец, математик Серджио Фахардо и бывший вице-премьер-министр Герман Варгас, который имеет поддержку президента Сантоса.

Напомним, недавно действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил о вступлении страны в НАТО в качестве глобального партнера.

Что такое FARC?

Это левая колумбийская повстанческая организация, которая была сформирована в 1960-х годах, как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Хотя сначала ФАРК действительно выступала, как партизанское леворадикальное соединение, позже в 1980-х начала заниматься наркоторговлей и похищением заложников.

Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. В результате него с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще около 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места. Наибольшее внимание организация привлекает к себе благодаря большому количеству заложников, которых она удерживает. Их берут в основном для получения выкупа и как инструмент влияния на правительство страны.

Противостояние официально завершилось 15 августа 2017 года. В этот день в городе Фонсека на северо-востоке Колумбии боевики FARC сдали более 8 тысяч единиц оружия и около 1,3 миллиона единиц боеприпасов.