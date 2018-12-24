В команде нокаутированного Гвоздиком Стивенсона рассказали о его состоянии после комы

Промоутер канадца Адониса Стивенсона, которого нокаутировал украинец Александр Гвоздик рассказал о состоянии боксера.

Ивон Мишель заявил, что его девушка и семья оставляют за собой право предоставлять информацию о состоянии здоровья Стивенсона.

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"Могу лишь подтвердить, что мы с Адонисом видели сегодня друг друга. Люди у его кровати были очень улыбчивыми. Спасибо всем за позитивные слова поддержки", – написал промоутер в своем Twitter.

Ранее девушка Стивенсона заявила, что боксер пришел в себя и начал выздоравливать в кругу семьи.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 декабря, состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в нокаут. В 11-м раунде украинец провел серию ударов. Однако если в начале раунда Стивенсон устоял, то уже в конце не сумел защититься от ударов украинца. После того, как Стивенсон рухнул в углу ринга, судья остановил бой.

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