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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В комиссию касаемо нападений на активистов хотели включить вероятного причастного к делу Гандзюк

      84 Читати новину українською
      Николай Паламарчук
      Николай Паламарчук / Радио Свобода

      Помощника нардепа от БПП Игоря Павловского активисты считают причастным к убийству активистки Екатерины Гандзюк. Его шефа – парламентария Николая Паламарчука – накануне хотели включить в состав временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов.

      Об этом сообщил нардеп Мустафа Найем.

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      По словам активистов, именно Павловский передавал деньги от заказчика исполнителям.

      "Мы четко указываем на господина Игоря Павловского, который имеет в криминальных кругах кличку "Собака", который уже неоднократно светился в коммуникации с людьми, которые являются исполнителями этого убийства. И который по факту является связующим лицом с депутатом Паламарчуком, который является "смотрящим" за всем, что происходит под эгидой Министерства внутренних дел в Херсонской области", – сказал общественный активист Максим Кицюк.

      Тем временем, нардеп Паламарчук поспешил заверить, что к делу не причастен и готов даже судиться за обвинения в его сторону. Однако, сейчас находится на лечении после операции.

      Берите этого помощника! Берите его, арестовывайте, задерживайте! Какие проблемы? Никто его не допрашивает, не задерживает. Кто там сказал, что он причастен, а еще и я причастен. Я каким боком? Тем более, что я сделал... я когда это узнал, я своего помощника исключил из помощников, чтобы не говорили о каком-то давлении,
      – прокомментировал нардеп от БПП Паламарчук.

      Кто такой Николай Паламарчук? Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, местная община неоднократно обвиняла его в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Сам Мустафа Найем в состав комиссии не попал. А все из-за надуманного конфликта интересов. Мол, он – брат защитника Гандзюк Маси Найема. Хотя на самом деле тот ее адвокатом не был.

      Поэтому теперь активисты заявляют о недоверии ко Временной следственной комиссии и требуют все-таки внести в ее состав Найема и еще несколько оппозиционных депутатов, чтобы дело все же довели до конца.

      Видео: комментарий Николая Паламарчука

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Видео: что известно о смерти Екатерины Гандзюк

       

      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Верховная Рада Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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