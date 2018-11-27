В Комитете избирателей пояснили, какие выборы могут не состояться из-за военного положения

Об этом сообщил глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель, передает Укринформ.

Однозначно, введение военного положения повлияет на проведение выборов. Статья 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" дает достаточно четкие формулировки. Собственно, в ней говорится о том, что в условиях военного положения запрещается проведение выборов Президента, выборов народных депутатов Украины и выборов в органы местного самоуправления. По мнению экспертов "Комитета избирателей Украины", эту норму закона можно толковать как запрет проведения выборов: речь идет о выборах во всех регионах Украины, а не только тех, в которых введено военное положение. Поэтому, очевидно, что выборы 23 декабря не состоятся,

– прокомментировал Кошель.

Однако, по его словам, не исключено, что Центральная избирательная комиссия примет решение, согласно которому выборы в объединенных территориальных общинах таки состоятся в определенную дату.

С другой стороны, Кошель предполагает, что выборы в ОТГ могут состояться уже в апреле 2019 года. Также в КИУ рассматривают как вполне логичный тот вариант, при котором ЦИК объединила бы выборы в ОТГ с выборами президента Украины первого или второго тура.

Напомним, 27 ноября "Правительственный курьер" обнародовал указ Президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Такую же информацию озвучил и секретарь СНБО Александр Турчинов. Но выяснилось, что издание Кабмина допустило ошибку, и опубликовало неправильный указ. В правительстве пообещали 28 ноября обнародовать правильный текст документа.