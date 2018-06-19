В компании Илона Маска случился красноречивый инцидент
Основатель Tesla Маск поднял тревогу из-за предателя в рядах сотрудников компании.
Об этом пишет "Голос Америки".
Маск заявил, что предатель сделал "прямые изменения в коде" внутренних систем и передавал данные третьим лицам.
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В письме сотрудникам Маск объяснил, что неназванный сотрудник пошел на такой шаг, потому что не получил повышение на работе. Шпион уже признался в содеянном.
По словам Маска, в утечке данных могли быть заинтересованы "брокеры с Уолл-Стрит", "нефтегазовые компании" или конкуренты с более крупных автоконцернов.
Источник: 24 Канал
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