В Конгрессе США впервые допросят чиновника, который слушал разговор Трампа и Зеленского

В США расследуют дело об импичменте президента Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. 29 октября в Конгрессе впервые допросят чиновника Александра Виндмана, который присутствовал во время беседы глав государств.

Александер Виндман – подполковник и Высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США. Он является первым свидетелем, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа и Зеленского, пишет CNN.

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Чиновник отметил, что высказывал начальству свои опасения после звонка главы Белого дома украинскому гаранту. В своей речи в Конгрессе он расскажет детали разговора.

Я был обеспокоен этим звонком. Я не думал, что было бы правильно требовать, чтобы иностранное правительство вело расследование в отношении гражданина США. Я был обеспокоен последствиями такой поддержки Украиной правительства США,

– подчеркнул Виндман.

По его словам, для Украины было бы опасно продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена, Гантера, и его работы в украинской газовой компании "Burisma".

"Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование относительно Байдена, это, вероятно, было бы истолковано как подковерная игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор получала. Все это подорвало бы национальную безопасность США", – сказал он.

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