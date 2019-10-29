В Конгрессе США впервые допросят чиновника, который слушал разговор Трампа и Зеленского
В США расследуют дело об импичменте президента Дональда Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. 29 октября в Конгрессе впервые допросят чиновника Александра Виндмана, который присутствовал во время беседы глав государств.
Александер Виндман – подполковник и Высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США. Он является первым свидетелем, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа и Зеленского, пишет CNN.
Интересно: Сдадут ли республиканцы Трампа, или Как в США продолжают разыгрывать карту Украины
Чиновник отметил, что высказывал начальству свои опасения после звонка главы Белого дома украинскому гаранту. В своей речи в Конгрессе он расскажет детали разговора.
Я был обеспокоен этим звонком. Я не думал, что было бы правильно требовать, чтобы иностранное правительство вело расследование в отношении гражданина США. Я был обеспокоен последствиями такой поддержки Украиной правительства США,
– подчеркнул Виндман.
По его словам, для Украины было бы опасно продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена, Гантера, и его работы в украинской газовой компании "Burisma".
"Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование относительно Байдена, это, вероятно, было бы истолковано как подковерная игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор получала. Все это подорвало бы национальную безопасность США", – сказал он.
К теме: В Белом доме случайно признали, что оказывали давление на Украину: детали
Скандальный разговор Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.