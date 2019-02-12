В Конотопе из-за падения ледяной глыбы умер человек: работнице ЖЭКа объявили подозрение

Прокуратура объявила подозрение работнице Конотопского ЖЭКа за того, что ледяная глыба, упавшая с крыши здания, убила мужчину. Теперь женщине грозит до 5 лет тюрьмы за то, что она не почистила крышу.

Известно, что работница ремонтно-эксплуатационного предприятия "Жилсервис" поручила эту работу кровельщику предприятия, но не проконтролировала ход и выполнение работ.

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К тому же, полицейские выяснили, что в январе от жителей указанной многоэтажки неоднократно поступали заявления на очистку крыши от ледового покрова.

Что произошло в Конотопе?3 февраля в Конотопе ледяная глыба упала с крыши многоэтажки и травмировала супругов, которые выходили из магазина. Их с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Медики четверо суток боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Женщину прооперировали, ее состояние улучшилось. Пара, у которой есть 10-летний сын, были переселенцами из Мариуполя. Жена погибшего до сих пор находится в больнице.

Юристы объясняют, что за подобные трагедии несут административную и уголовную ответственность те, кто обслуживает помещения. Зато в Киевской горгосадминистрации уверяют – тех, кто вовремя не чистит крыши – оштрафуют. С владельцев частных домов будут взимать 1360 гривен, а штраф для юридических лиц и должностных лиц на 400 гривен больше.