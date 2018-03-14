В королевской семье рассказали о самом большом увлечении принцессы Шарлотты

Британский принц Уильям признался, что больше всего любит делать его младшая дочь Шарлотта.

Об этом сообщает ТСН.

Как известно, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее муж не часто вместе появляются на мероприятиях, зато любезно дают ответы на все вопросы журналистов и поклонников. Особенно, если они касаются воспитания двух детей.

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Так, во время празднования Дня Содружества наций, который состоялся 12 марта, принц Уильям признался, что его 3-летняя дочь Шарлотта любит танцевать. Вероятно, хореографическим движениям девочку учат в детской школе Виллок, которую она посещает с января 2018 года.



Принцесса Шарлотта в форме британской школы

Отметим, что в королевской семье ждут появления третьего ребенка. Сейчас счастливые родители не разглашают, будет ли это мальчик или девочка. В то же время беременна Кейт Миддлтон не спешит занимать диван, а активно занимается благотворительностью и посещает немало мероприятий в Великобритании, чем изрядно радует британцев.

Королевская семья принца Уильяма