В коротком халатике: фото Свитолиной с Кличко озадачил сеть

Совместный снимок украинского боксера Владимира Кличко и первой ракетки Украины Элины Свитолиной вызвал бурное обсуждение в сети. Поводом для обсуждений стал откровенный наряд теннисистки.

Спортсмены стали гостями вечера одного из закрытых клубов столицы накануне боя Александра Усика и Тони Беллью. При этом теннисистка выбрала довольно неожиданный наряд.

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Элина решила надеть на мероприятие легкое и довольно короткое платье с разрезом, которое болельщики сравнили с обычным халатом. "Свитолина в халатике, Кличко в домашних тапочках, без носков", "Нормально, Кличко без носков, а Свитолина в халатике, что это было?" – пишут фанаты теннисистки в социальной сети Facebook.

Напомним, что Элина Свитолина призналась, что любит ходить по магазинам, однако делает это осторожно, потому что ей нужно время, чтобы настроиться что-то купить.

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