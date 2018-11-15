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      В коротком халатике: фото Свитолиной с Кличко озадачил сеть

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      Свитолина в необычном наряде сфотографировалась с Кличко
      Свитолина в необычном наряде сфотографировалась с Кличко

      Совместный снимок украинского боксера Владимира Кличко и первой ракетки Украины Элины Свитолиной вызвал бурное обсуждение в сети. Поводом для обсуждений стал откровенный наряд теннисистки.

      Спортсмены стали гостями вечера одного из закрытых клубов столицы накануне боя Александра Усика и Тони Беллью. При этом теннисистка выбрала довольно неожиданный наряд.

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      Элина решила надеть на мероприятие легкое и довольно короткое платье с разрезом, которое болельщики сравнили с обычным халатом. "Свитолина в халатике, Кличко в домашних тапочках, без носков", "Нормально, Кличко без носков, а Свитолина в халатике, что это было?" – пишут фанаты теннисистки в социальной сети Facebook.

      Напомним, что Элина Свитолина призналась, что любит ходить по магазинам, однако делает это осторожно, потому что ей нужно время, чтобы настроиться что-то купить.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Теннис Элина Свитолина Владимир Кличко
      Источник: 24 Канал
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