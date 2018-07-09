В космос из Италии: Virgin Galactic обнародовала громкие планы по космическому туризму в Европе

Американская космическая туристическая компания Virgin Galactic объявила о партнерстве с итальянскими аэрокосмическими компаниями Sitael (крупнейшая частная компания в Италии) и Altec (компания, которой владеет Итальянское космическое агентство) по отправке людей в космос с Европейского континента.

План состоит в том, чтобы космические туристы могли осуществлять полеты из будущего космопорта в итальянской Гротталье. Если проект все же удастся реализовать, то Virgin Galactic может стать первой компанией, которая отправит кого-то в космос из Италии или любой другой страны ЕС, передает The Verge.

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Как предполагается, оба партнера вместе с Virgin Galactic будут разрабатывать инфраструктуру для проведения космических полетов с космодрома Гротталье, правда, пока не оговорены сроки этих рейсов.

Также в Virgin Galactic поставили себе целью построить совершенно новый космический корабль, работающий на космодроме в Гротталье на неопределенное время. В то же время Sitael и другие компании итальянской космической индустрии будут помогать в разработке этого проекта. Планируется, что в будущем такое судно будет использоваться как для переправки туристов в космос, так и для запуска спутников, а также для проведения различных научных экспериментов в среде на значительной высоте и с малой силой притяжения.

Сам будущий космопорт хотят перестроить с аэропорта коммуны Гротталье.

Хотя уже многие согласились на рейсы на орбиту, причем сотни клиентов компании готовы оплатить депозиты в размере 250 тысяч долларов за билет, но Virgin Galactic не называет дату первых пассажирских рейсов, правда, генеральный директор Ричард Брэнсон сказал, что он может начать летать на космическом самолете в этом году.

К слову, это уже не первая сделка между Virgin Galactic и Италией – до этого компания вместе с Итальянским космическим агентством начали работать над космической научной миссией, которую планируют осуществить до конца 2019 года. Этот полет стартует в Мохаве.

Напомним, ранее в американской компании Blue Origin заявили, что уже в 2023 году человек начнет колонизацию Луны.

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