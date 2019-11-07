В Кремле были бы рады унижению Зеленского, – Тейлор дал показания в Конгрессе США

В комитете Палаты представителей Конгресса США, который проводит расследование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, обнародовали стенограмму показаний временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора.

Временно поверенный в делах США в Украине заявил американским законодателям, что предоставление Украине оборонной помощи прямо связывалось администрацией США с началом в Украине расследования в отношении компании Burisma. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Я четко понял, что военная помощь не поступит, пока президент Украины не гарантирует, что возьмется за расследование,

– отметил Тейлор.

Он также добавил, что США требовали расследования обстоятельств якобы вмешательства с территории Украины в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

В одном из эпизодов обнародованных свидетельств Тейлор говорит о том, что могло бы произойти, если бы президент Владимир Зеленский сделал публичное заявление о том, что Украина возобновит расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена. По мнению Тейлора, если бы Зеленский выступил с таким публичным заявлением, это вызвало бы критику внутри Украины, а также ослабило бы позиции Украины на международной арене.

Он считает, что это понравилось бы Кремлю.

Россияне внимательно следят за этим. Россияне обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам. Россияне давят на Украину. Они давят на Украину по Донбассу. Это развязало бы России руки, а я бы ушел с поста,

– отметил Уильям Тейлор.

Кроме того, Тейлор рассказал о том, что во время визита Зеленского в Канаду он вместе с главой его Офиса Андреем Богданом встречались со спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Тот инструктировал Зеленского относительно будущего телефонного разговора с Трампом.

Волкера, а также посла США в ЕС Гордона Сондлена, министра энергетики США Рика Перри и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани поверенный назвал "неформальным каналом", через который осуществлялась политика Вашингтона в отношении Украины.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Решение поддержали 232 из 431 конгрессменов. Против проголосовали 196 республиканцев. Голосование стало первой официальной проверкой актуальности парламентского расследования в отношении президента Трампа.

Почему Трампу хотят объявить импичмент?

В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".

К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Этот скандал не прошел без последствий. Из-за него в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента

США.

Что известно об импичментах президентам США?

За всю историю США процедуре импичмента были подвергнуты два президента: Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998-99 годах. Но оба они были оправданы в Сенате и, следовательно, не были отстранены от должности.



Ричарда Никсона формально не подвергали импичменту, однако в августе 1974 года он ушел в отставку из-за неминуемой угрозы отстранения от власти в связи с Уотергейтским скандалом.