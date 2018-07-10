В Кремле истерично ответили на сравнение сенатором США российских властей с мафией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сравнение сенатором от штата Луизиана Джоном Кеннеди российской власти с мафией.
Об этом пишет РБК.
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По словам Пескова, в Кремле "не носят розовых очков и понимают, что политические элиты в США находятся в плену русофобии и стереотипов".
"Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны", – заявил пресс-секретарь Путина.
Ранее Американский сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что "ведение дел с российским правительством подобно ведению дел с мафией".
Источник: 24 Канал
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