В Кремле истерично ответили на сравнение сенатором США российских властей с мафией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сравнение сенатором от штата Луизиана Джоном Кеннеди российской власти с мафией.

Об этом пишет РБК.

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По словам Пескова, в Кремле "не носят розовых очков и понимают, что политические элиты в США находятся в плену русофобии и стереотипов".

"Конечно, трудно понять такие слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны", – заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Американский сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что "ведение дел с российским правительством подобно ведению дел с мафией".