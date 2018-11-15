В Кремле нашли оправдание псевдовыборам на Донбассе: говорят, что без Киева здесь не обошлось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что так называемые выборы на оккупированном Донбассе следовало провести, поскольку после смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко в регионе мог начаться кризис. По ее словам, повлияла на ситуацию, в частности, и политика действующей украинской власти.

Такое заявление она сделала во время традиционного брифинга.

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После убийства Александра Захарченко в условиях возможного вакуума власти существовал реальный риск тотальной дестабилизации ситуации на Юго-Востоке Украины. Это на фоне введенной Киевом торгово-экономической блокады и угроз о применении силы, что постоянно звучат из уст украинского руководства. Это могло бы негативно сказаться на жизнедеятельности Донбасса и процессе урегулирования в целом. Проведение же выборов позволило избежать такого сценария, – заметила дипломат.

По ее убеждению, выборы на Донбассе "соответствовали основным демократическим стандартам" и они "были организованы в рамках всеобщего и равного избирательного права граждан".

Как утверждает Захарова, это "подтвердили многочисленные наблюдатели из более чем 20 стран, включая государства-участники ОБСЕ".

"К результатам волеизъявления жителей Донбасса необходимо, я думаю, относиться и с пониманием, и с уважением, а также учитывая все факторы в целом", – говорит представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что хотя псевдовыборы не связаны с минскими соглашениями, однако, по ее словам, в Москве надеются, что так называемые новоиспеченные руководители фейковых республик продолжат взаимодействовать с Киевом в рамках этих соглашений.

"Мы исходим из того, что волеизъявление проводилось вне контекста минского комплекса мер, в пункте 12 которого говорится исключительно о местных выборах. Мы рассчитываем, что избранные представители Донецка и Луганска продолжат в рамках контактной группы диалог с Киевом по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины согласно минских соглашениям", – подытожила международный голос Кремля.

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, а неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.

Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконных выборов на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.



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