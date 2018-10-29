В Кремле пригрозили Европе "серьезными последствиями" за расторжение ракетного договора с США

Решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности повлечет серьезные последствия прежде всего для Европы. Поэтому этот вопрос требует широкого обсуждения в рамках НАТО и ЕС.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет "ТАСС".

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Российский министр подчеркивает, что Россию интересует реакция Европы на это решение США.

И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы,

– сказал он.

По его словам, страны Европы не понимают, что это решение "повлечет за собой серьезные последствия".

"И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", – подчеркнул российский министр.

Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.