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      В Кремле пригрозили Европе "серьезными последствиями" за расторжение ракетного договора с США

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      Кремль предсказывает Европе "серьезные последствия" в случае расторжения ракетного договора с США
      Кремль предсказывает Европе "серьезные последствия" в случае расторжения ракетного договора с США / Фото из открытых источников

      Решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности повлечет серьезные последствия прежде всего для Европы. Поэтому этот вопрос требует широкого обсуждения в рамках НАТО и ЕС.

      Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет "ТАСС".

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      Российский министр подчеркивает, что Россию интересует реакция Европы на это решение США.

      И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы,
      – сказал он.

      По его словам, страны Европы не понимают, что это решение "повлечет за собой серьезные последствия".

      "И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", – подчеркнул российский министр.

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Евросоюз Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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