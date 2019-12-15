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      В Кремле признали, что Путин и Зеленский пока далеки от согласия по многим вопросам

      43 Читати новину українською
      Дмитрий Песков / ТАСС

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин далеки от общего согласия по целому ряду вопросов. По его словам, разговор президентов во время нормандской встречи прервал Эммануэль Макрон.

      Песков в эфире программы на российском "Первом канале" заявил, что президенты Украины и РФ используют разную терминологию.

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      Он также рассказал, что разговор тет-а-тет Путина и Зеленского прервал французский президент Макрон.

      Минут 10-15 они проговорили лицом к лицу, что не так коротко. Затем их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате,
      – сообщил пресс-секретарь Путина.

      Ранее Офис президента сообщил, что переговоры двоих президентов длились больше часа. Во время общения с российскими СМИ лидер РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским президентом.

      В то же время, по словам Зеленского, у них с Путиным совершенно разные взгляды по поводу возвращения контроля над границей.


      О чем договорились лидеры на нормандском саммите / Инфографика 24 канал

      Смотрите видео 24 канала с короткими итогами нормандского саммита:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Минские договоренности Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Новости политики
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