В Кремле сделали новое заявление относительно воспоминаний Олланда об угрозах Путина Порошенко

Опубликованные бывшим президентом Франции Франсуа Олландом мемуары, в которых говорится о том, что Владимир Путин во время переговоров в Минске в 2015 году обещал Петру Порошенко "стереть в порошок" украинскую армию, не соответствуют действительности.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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Это ненормально. Скорее можно однозначно сказать, что это некорректное раскрытие информации. Подобные "сливы", которые часто не соответствуют реальности, они только вредят,

– заявил представитель Путина.

Он добавил, что считает "некорректным" высказывания бывших политиков, которые "допускают подобные вещи относительно действующих политиков".

Также, Песков заявил, что во время переговоров Путин разговаривал с Порошенко "жестко, однозначно и достаточно доходчиво" и "не говорил ему комплиментарных фраз".

"Но, конечно, такая формулировка (об угрозе "раздавить украинские войска" – 24 канал) не использовалась", – сказал он.

Напомним, бывший президент Франции Франсуа Олланд описал в своей новой книге "Уроки власти" то, как в феврале 2015 года согласовывали и подписывали минские соглашения. "Это было в самый разгар кризиса", написал Олланд, описав ряд деталей встречи с участием Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Владимира Путина. Олланд отметил, что Порошенко с Путиным постоянно кричали друг на друга, а глава Кремля даже угрожал "раздавить украинскую армию".



Комментируя такие заявления, Дмитрий Песков заявил, что не слышал угроз от президента РФ президенту Украины Петру Порошенко.