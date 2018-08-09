В Кремле возмущены новыми санкциями США, которые обвалили рубль до рекордно низких показателей

В России считают неприемлемыми новые санкции Соединенных Штатов Америки, наложенные в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Читайте также: Россия назвала "драконовскими" новые санкции США

Мы считаем категорически неприемлемым то, что новые санкции наложены в связи с "делом Солсбери". Мы еще раз решительно отвергаем любые обвинения, касающиеся возможной причастности России к событиям, которые произошли в Солсбери,

– заявил Песков.

Он также добавил, что не может быть и речи о том, что Россия причастна к фактам применения химического оружия.



"Более того – мы не можем однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, поскольку не имеем никакой информации и нет ответа на наше предложение о совместном расследовании этого инцидента, которым мы серьезно обеспокоены", – отметил он.



Пресс-секретарь также отметил, что решение Вашингтона по отношению к Москве идет в разрез с конструктивной атмосферой, в которой прошел саммит глав двух государств.



По словам Пескова, Кремль считает преждевременным говорить о том, какие меры Москва примет в ответ на новые санкции США.



"Мы слышали официальное заявление (США – 24 Канал) о новых, так называемых санкциях, и мы имеем информацию от высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому пока мы не поняли конкретно официально о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах, разумеется, было бы неверно", – сказал Песков.

Напомним, курс российского рубля впервые за почти два года преодолел психологическую отметку в 66 рублей за доллар на фоне сообщений о введении США новых санкций против России.