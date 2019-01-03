В Кремле снова врут и не краснеют

Израильские спутниковые снимки частично опровергли заявление Минобороны РФ о перехвате израильских авиабомб в Сирии.

25 декабря израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли очередные удары по объектам в районе Дамаска. Согласно израильским СМИ, поражен был, в частности, склад иранских ракет "Фаджр-5", которые были предназначены для ливанской "Хезболлы".

26 декабря представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг, посвященный израильским авиаударам. По его словам, в частности, "израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из них были уничтожены сирийскими средствами ПВО".

27 декабря израильская компания Imagesat International (ISI) опубликовала снимки с собственных спутников, которые как минимум частично опровергают заявление российского военного ведомства. Так, на одном из снимков видны четыре воронки на стоянке военной техники. На другом присутствует полностью разрушенное по сравнению с более ранним снимком здание, площадь которого, по данным ISI, составляла 900 квадратных метров. В ISI предположили, что это мог быть названный в качестве цели удара склад иранских ракет.