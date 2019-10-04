В Кремле заговорили о желании провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обмене пленными с Украиной в формате "всех на всех". По его словам, сейчас работа в этом направлении продолжается.

Именно двустороннем освобождении всех удерживаемых должно быть конечной целью, заявил Песков в комментарии журналистам, сообщает "ТАСС".

Интересно: Я их троллил – Балух рассказал, как вывесил украинский флаг в Крыму

В России должны быть рады возможности провести обмен "всех на всех". Здесь все зависит от готовности двух государств, но определенная работа в этом направлении продолжается,

– рассказал пресс-секретар Путина.

Что о новом возможном обмене говорили в Украине?

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе может произойти масштабный обмен пленными с Россией. По его словам, этот обмен может быть еще более масштабным, чем предыдущий.



К слову, во время предварительного обмена Украине удалось вернуть 35 своих граждан. Тогда домой вернулись 24 захваченных моряка и 11 политических заключенных.