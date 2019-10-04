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      В Кремле заговорили о желании провести обмен пленными по формуле "всех на всех"

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      Работа в направлении взаимного обмена пленными продолжается, – Песков
      Работа в направлении взаимного обмена пленными продолжается, – Песков / regnum.ru

      Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в обмене пленными с Украиной в формате "всех на всех". По его словам, сейчас работа в этом направлении продолжается.

      Именно двустороннем освобождении всех удерживаемых должно быть конечной целью, заявил Песков в комментарии журналистам, сообщает "ТАСС".

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      В России должны быть рады возможности провести обмен "всех на всех". Здесь все зависит от готовности двух государств, но определенная работа в этом направлении продолжается,
      – рассказал пресс-секретар Путина.

      Что о новом возможном обмене говорили в Украине?
      Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе может произойти масштабный обмен пленными с Россией. По его словам, этот обмен может быть еще более масштабным, чем предыдущий.

      К слову, во время предварительного обмена Украине удалось вернуть 35 своих граждан. Тогда домой вернулись 24 захваченных моряка и 11 политических заключенных.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Вадим Пристайко Обмен пленными Новости России Украинцы в плену РФ
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