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      В Кремле заявили, что коронавирус и падение цен на нефть не изменит позицию России к Украине

      - Читати новину українською
      Кремль не изменит позицию в отношении Украины / Getty Images

      В Российской Федерации не собираются менять "позицию" к Украине ради отмены санкций из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

      Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эта версия "нереалистична и абсурдная", сообщает российский Интерфакс.

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      Во-первых, России незачем выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос не "если", а "никогда",
      – сказал Песков.

      Пресс-секретарь Путина в очередной раз подчеркнул, что аннексированный Крым якобы часть России.

      Ранее бывшие американские послы в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что на фоне распространения COVID-19 и падения нефтяных цен, США должны выступить с предложением отменить международные санкции против Москвы.

      Однако лишь "в случае выхода России с территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма Украине".

      С гордостью отмечу преимущество наших бывших послов русских. Они все-таки гораздо мудрее, более опытны и более объективны в своих аналитических работах,
      – считает Песков.

      Заметим, что в министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина не допустит отмены санкций.

      Что известно о санкциях в отношении РФ из-за агрессии в Украине?США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, которые причастны к организации и проведении так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Они предусматривают замораживание активов и сотрудничества. Подробнее – читайте здесь.

      В целом ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Пока в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма Санкции
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