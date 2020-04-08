В Кремле заявили, что коронавирус и падение цен на нефть не изменит позицию России к Украине

В Российской Федерации не собираются менять "позицию" к Украине ради отмены санкций из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эта версия "нереалистична и абсурдная", сообщает российский Интерфакс.

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Во-первых, России незачем выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос не "если", а "никогда",

– сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина в очередной раз подчеркнул, что аннексированный Крым якобы часть России.

Ранее бывшие американские послы в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор заявили, что на фоне распространения COVID-19 и падения нефтяных цен, США должны выступить с предложением отменить международные санкции против Москвы.

Однако лишь "в случае выхода России с территории Донецкой и Луганской областей, а также возвращения Крыма Украине".

С гордостью отмечу преимущество наших бывших послов русских. Они все-таки гораздо мудрее, более опытны и более объективны в своих аналитических работах,

– считает Песков.

Заметим, что в министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина не допустит отмены санкций.

Что известно о санкциях в отношении РФ из-за агрессии в Украине?США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, которые причастны к организации и проведении так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Они предусматривают замораживание активов и сотрудничества. Подробнее – читайте здесь.



В целом ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Пока в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.