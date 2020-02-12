В Кремле заявили, что о контроле границы Украина должна говорить с боевиками

Украина "должна обсуждать" контроль своей границы с представителями боевиков. Так в Кремле отреагировали на вероятность возвращения Украине контроля над границей на Донбассе "в обмен на поставки воды" в оккупированный Крым.

Вопрос о восстановлении контроля на границе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Важно: боевики готовят нападение на ими же оккупированные населенные пункты, – ООС

Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса – двух самопровозглашенных республик,

– заявил Песков.

Он высказал предположение, что они, вероятно, "будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей".

Песков также добавил, что оценить влияние нового главы Офиса Президента Андрея Ермака на урегулирование ситуации на Донбассе можно будет по его конкретными делами.

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Обратите внимание! В Кремле отреагировали на заявления о водоснабжении оккупированному Крыму. Песков на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия уточнил: полуостров не может быть объектом каких-либо "разменов". В частности, для подачи воды на полуостров со стороны материковой территории Украины.