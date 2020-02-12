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      В Кремле заявили, что о контроле границы Украина должна говорить с боевиками

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      У Путина заявили, что о границе Украина должна говорить с боевиками / focus.ua

      Украина "должна обсуждать" контроль своей границы с представителями боевиков. Так в Кремле отреагировали на вероятность возвращения Украине контроля над границей на Донбассе "в обмен на поставки воды" в оккупированный Крым.

      Вопрос о восстановлении контроля на границе заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

      Важно: боевики готовят нападение на ими же оккупированные населенные пункты, – ООС

      Тему контроля за границей нужно сначала проговаривать с представителями Донбасса – двух самопровозглашенных республик,
      – заявил Песков.

      Он высказал предположение, что они, вероятно, "будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей".

      Песков также добавил, что оценить влияние нового главы Офиса Президента Андрея Ермака на урегулирование ситуации на Донбассе можно будет по его конкретными делами.

      Читайте также: Ермак: самое Важное сегодня – прекращение войны на Донбассе

      Обратите внимание! В Кремле отреагировали на заявления о водоснабжении оккупированному Крыму. Песков на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия уточнил: полуостров не может быть объектом каких-либо "разменов". В частности, для подачи воды на полуостров со стороны материковой территории Украины.

      Что известно о поставках воды в Крым

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекратили.
      • Кризис с водой на полуострове началась летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Минские договоренности Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Пророссийские боевики Война на Донбассе
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