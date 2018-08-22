В Кремле ждут выборы в Украине, чтобы привести к власти реваншистов, – эксперт

Президент России Владимир Путин ожидает президентские и парламентские выборы в Украине, чтобы привести к власти прокремлевские силы и благодаря им диктовать условия наступления мира на Донбассе.

Такое мнение в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.



"В Кремле все же ожидают президентские выборы, которые состоятся в марте следующего года, а, возможно, и парламентские. Но особенно – на президентские, потому что сейчас все направлено на то, чтобы задействовать все аргументы и возможности на международной арене, и особенно в Украине, для того, чтобы к власти привести прокремлевские силы, одним словом реваншистов", – рассказал Богдан.

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Эксперт констатировал, что сегодня на определенных украинских телеканалах и в СМИ звучат заявления отдельных политиков не о "победном мире, а о каком-то там мире". Однако никто не уточняет, "что это за мир и на каких условиях".

Пропутинские силы пытаются внедрить в общественное сознание, что будущее Украины – это псевдо-пацифизм и капитулянство. То есть надо приползти на коленях к Путину и просить у него о мире, который он, возможно, позволит Украине иметь,

– отметил ветеран внешней разведки.

В то же время Богдан убежден, что пророссийские кандидаты все-таки не победят на предстоящих выборах в Украине.



"Пророссийские кандидаты и политики не одержат победу на предстоящих выборах. Но такие планы в Кремле есть и будет делаться попытка вмешательства во внутренние политические дела Украины", – заверил эксперт.

К слову, ранее украинский нардеп Дмитрий Тымчук заявил, что пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую "партию войны" и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов.