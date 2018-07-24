В Кривом Роге 6-летний мальчик упал в шахту лифта

В воскресенье, 22 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области шестилетний мальчик в результате падения в шахту лифта в одной из заброшенных строек получил травму позвоночника.

Об этом говорится на сайте "Сегодня".

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Местная жительница Виктория Шулика рассказала, что этот инцидент произошел на территории, где проходит демонтаж заброшенного строительства, куда дети пошли гулять без ведома родителей.

Как стало известно, мальчик упал в шахту лифта, сорвавшись с высоты. В результате он получил многочисленные переломы, ушиб позвоночника, а также открытую черепно-мозговую травму.

Медики госпитализировали ребенка в городскую больницу №8. Сейчас мальчику уже сделали операцию, но еще предстоит длительное лечение и реабилитация. Родители до сих пор в шоковом состоянии. По информации знакомых семьи, мальчик закончил первый класс 128-й школы.

К слову, в ночь с 9 на 10 мая в Киеве в недостроенном доме на Проспекте Победы девушка упала в шахту лифта с 25 этажа. Спасти девушку не удалось.