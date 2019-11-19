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      В Кривом Роге дельцы зарабатывали на порно 3 000 000 гривен ежемесячно

      14 Читати новину українською
      В Кривом Роге разоблачили масштабную порностудию / НПУ

      Четырех организаторов онлайн-порнобизнеса задержала полиция в Криврому Роге. Они изготавливали порнографические видео, а затем продавали их в интернете. Ежемесячно это давало им возможность "зарабатывать" 3 миллиона гривен.

      32-летний мужчина и 3 женщины в возрасте от 23 до 27 лет организовали в Кривом Роге порнобизнес, пишет полиция города на официальном сайте 19 ноября.

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      "Киностудию" разместили в трех арендованных квартирах – этим занимался мужчина. Женщины же вербовали молодых девушек с помощью объявлений в соцсетях. После определенного "собеседования" лучших допускали к работе на съемочных площадках.

      ►Полиция обнаружила 25 девушек, которые онлайн транслировали порновидео.

      Квартиры-порностудии и вербовочный центр обыскали правоохранители, там обнаружили более 100 тысяч гривен, 2 тысячи долларов, 15 компьютеров, 10 веб-камер и другие вещественные доказательства.

      Порно
      Мужчина 32 лет обустраивал арендованные квартиры под порностудии / Фото НПУ

      Порно
      В порностудиях нашли 100 тысяч гривен и 15 ПК / Фото НПУ

      Смотрите видео спецоперации полиции: двери в порностудию пришлось вырезать

      Преступление квалифицировали по статье 301 УК – изготовление и распространение порнографических предметов. Суд размышляет над избранием меры пресечения подозреваемым.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Новости Кривого Рога Криминальные новости Порно Новости Украины
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