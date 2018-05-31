В Кривом Роге избили депутата городского совета: в городе объявлен план "Перехват"

Утром, 31 мая, в Кривом Роге неизвестные напали на депутата городского совета Андрея Немченко.

Как сообщил потерпевший Немченко, который является депутатом от партии "Сила людей", в момент, когда он выходил из двора, к нему подъехали неизвестные на тонированном красном автомобиле "ВАЗ-2107". Злоумышленники несколько раз ударили его по голове, а также брызнули перцовым газом в лицо.

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Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная "семерка", OI – часть номера,

– Немченко написал в Facebook.

Как сообщает местный телеканал "Первый городской", на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и патрульные. В городе объявили план "Перехват". Сам пострадавший уже написал заявление в полицию.