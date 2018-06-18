14:15
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Кривом Роге юноша прятал наркотики в нижнем белье

50 Читати новину українською
В Кривом Роге юноша прятал наркотики в нижнем белье
В Кривом Роге юноша прятал наркотики в нижнем белье / Иллюстративное фото

В Кривом Роге полиция задержала 23-летнего юношу, который пытался спрятать под одеждой 5 трубочек с веществом белого цвета, похожей на наркотическую.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Служебная собака пограничников разоблачила тайник набитый бутылками с "травкой": видео разоблачение

Вечером, 15 июня в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц в Центрально-Городском районе находится подозрительный человек, который по мнению заявителей торгует наркотиками. Проверяя информацию, полицейские заметили подозрительного молодого человека, во время осмотра которого обнаружили 5 трубок с наркотическим веществом,
– рассказывают в полиции.

Изъятый наркотик направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

За хранение наркотического вещества мужчине грозит лишение свободы сроком до 3-х лет (ст. 309 УК Украины).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причастность мужчины к распространению наркотиков на территории города.

Теги: Криминальные новости Наркотики Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сегодня, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 214
Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
сегодня, 13:38 Надо наступать, – Москаль призвал к радикальным действиям на Донбассе
205
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
сегодня, 13:04 Растаможивание авто на "еврономерах": в Раде сделали резонансное заявление
554
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1573
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук