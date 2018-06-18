В Кривом Роге юноша прятал наркотики в нижнем белье

В Кривом Роге полиция задержала 23-летнего юношу, который пытался спрятать под одеждой 5 трубочек с веществом белого цвета, похожей на наркотическую.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Вечером, 15 июня в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц в Центрально-Городском районе находится подозрительный человек, который по мнению заявителей торгует наркотиками. Проверяя информацию, полицейские заметили подозрительного молодого человека, во время осмотра которого обнаружили 5 трубок с наркотическим веществом,

– рассказывают в полиции.

Изъятый наркотик направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

За хранение наркотического вещества мужчине грозит лишение свободы сроком до 3-х лет (ст. 309 УК Украины).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела и проверяют причастность мужчины к распространению наркотиков на территории города.