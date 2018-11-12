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      В Кривом Роге люди зажгли шины под горгазом из-за отсутствия отопления: видео

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      Протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления
      Протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления / Screenshot

      Жители Кривого Рога остались без отопления, поэтому вышли на акцию протеста. Без тепла осталось полгорода. А это более 300 тысяч человек.

      Возмущенные люди уверяют, что предприятие блокирует подачу газа местной теплоцентрали. Делают это из-за долгов за предыдущие годы.

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      Протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления

      В "Криворожгазе", в свою очередь, заявили, что люди взяли в заложники работников предприятия, которые вели с ними переговоры. И из-за этого компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города.

      Видео: протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления

      Отметим, что кроме домов, в холоде – десятки школ, детсадов и больниц. В учебных заведениях уже объявили вынужденные каникулы.

      Видео: протесты в Кривом Роге из-за отсутствия отопления

       

      Теги: Новости Украины Новости Кривого Рога коммунальные услуги отопительный сезон
      Источник: 24 канал
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