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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины: фото

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В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины
В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины / Фото из открытых источников

В четверг, 1 марта, в Долгинцевском районе Кривого Рога возле остановки на местном автовокзале обнаружили тело погибшего пожилого мужчины.

Об этом сообщает 0564.ua.

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Тело погибшего накрыли клеенкой. На месте работали следователи Долгинцевского отделение полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не обнаружено.

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У Кривому Розі на зупинці знайшли тіло чоловіка
В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины

У Кривому Розі на зупинці знайшли тіло чоловіка
В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины

К слову, на Хмельнитчине в селе Рудка Дунаевецкого района неожиданно покончила с собой 12-летняя девочка Настя, повесившись в сарае.

Теги: Криминальные новости Жертвы Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
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