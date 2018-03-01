В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины: фото
В четверг, 1 марта, в Долгинцевском районе Кривого Рога возле остановки на местном автовокзале обнаружили тело погибшего пожилого мужчины.
Об этом сообщает 0564.ua.
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Тело погибшего накрыли клеенкой. На месте работали следователи Долгинцевского отделение полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не обнаружено.
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В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины
В Кривом Роге на остановке нашли тело мужчины
К слову, на Хмельнитчине в селе Рудка Дунаевецкого района неожиданно покончила с собой 12-летняя девочка Настя, повесившись в сарае.
Источник: 24 Канал
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